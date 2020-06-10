Libya'da bir su kuyusunda 5 ceset bulundu - Son Dakika

Libya'da bir su kuyusunda 5 ceset bulundu

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından, kentin batısındaki bir bölgedeki su kuyusunda 5 ceset bulundu.

Libya'da bir su kuyusunda 5 ceset bulundu, System.String[]

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından, kentin batısındaki bir bölgedeki su kuyusunda 5 ceset bulundu.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı düzenlediği operasyonla kurtardığı Terhune kentinin batısında, Sog Al-Khmies Emsihel kasabasındaki bir su kuyusunda 5 kişinin cesedi bulundu. Cesetlerin bir süredir kuyuda olduğu ifade edildi.


Birleşmiş Milletler, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 03:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Libya'da bir su kuyusunda 5 ceset bulundu - Son Dakika Dünya

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