Libya'da BM öncülüğünde süren diyalog görüşmeleri protesto edildi - Son Dakika

Libya'da BM öncülüğünde süren diyalog görüşmeleri protesto edildi

07.11.2020 01:49

Libya'da, ülkedeki krize siyasi çözüm kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen diyalog görüşmeleri, başkent Trablus'ta protesto edildi.

Libya'da, ülkedeki krize siyasi çözüm kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen diyalog görüşmeleri, başkent Trablus'ta protesto edildi.

Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde yürütülen siyasi diyalog görüşmelerini ve 9 Kasım'da Tunus'ta düzenlenecek Libya Siyasi Diyalog Forumu'nu protesto etti.

"Vesayete hayır" sloganıyla meydanda toplanan göstericiler, burada okudukları bildiride, UNSMIL'in bu girişimlerinin Libyalıları ve 17 Şubat (2011) Devrimini temsil etmediğini savunarak, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in bulunduğu siyasi süreci kabul etmediklerini açıkladı.

Oğlunu Halife Hafter'in saldırılarında kaybeden asker annesi Selva Furcani, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Öfke duyduğum için buradayım. Çünkü gençlerimiz, özgür sivil bir devlet inşa etmek için kendilerini feda ettiler. Ancak şimdi, gerçek bir devlet inşası için değil şahsi çıkarlar için hesaplar yapıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Ulusal barışın sağlanması için "önce saldırgan tarafın (Hafter) işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini" kaydeden Furcani, şöyle devam etti:

"Biz, özellikle (Hafter kontrolündeki) doğu bölgelerinden zorla göç ettirilenler olarak bu diyalog sürecinde kendimizi izole edilmiş olarak görüyoruz. Biz askeri yönetime, sömürüye, zalim diktatörlüğe karşı koyduk. Tüm bu feda ettiğimiz şeylerden sonra onlar, sanki hiçbir şey olmamış gibi tek bir masa etrafında toplanıyorlar. Sanki çocuklarımızı boş yere kurban vermişiz gibi."

Halife Hafter güçlerinin Nisan 2019'da Trablus'a karşı başlattığı ve 14 ay süren saldırılarında, Libya ordusuna sağlık görevlisi olarak destek veren hemşire Leyla Aşur ise Hafter'in dahil olduğu hiçbir diyalog girişimini kabul etmediğini dile getirdi.

Aşur, şöyle devam etti:

"Biz geçmişte Gadamis'te yapılan görüşmelerini reddetmemiştik, bilakis kabul ettik ve katılacaktık. Ancak anlaşmayı bozan Hafter olmuştu. Bizi savaşa soktu ve doğudan da batıdan da çok sayıda kişi öldü. Bunların hepsi bizim evlatlarımız. Hafter bu savaşı kendi başa geçebilmek için başlattı. Yani biz diyaloğa karşı çıkmamıştık, kabul etmiştik, ama o uymadı. Şimdi ise ülkedeki ihlallerin ve ölümlerin baş sorumlusu Hafter olduğu için biz bu diyaloğu reddediyoruz. Eğer diyalog yapılacaksa, bu diyaloğu Hafter'e değil, Libyalılara uyan şartlarda kabul ederiz. Öncelikle de Hafter ve onun Trablus'a başlattığı saldırılara katılanlar bu görüşmelerden ve tüm makamlardan dışlanmalıdır."

UNSMIL öncülüğünde 9 Kasım'da Tunus'ta düzenlenecek olan ve Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişinin bir araya geleceği "Libya Siyasi Diyalog Forumu", Hafter'e destek veren bazı isimlerin de bulunduğu gerekçesiyle birçok kesimden Libyalının tepkisini çekiyor.

Libya'da BM öncülüğünde süren diyalog görüşmeleri protesto edildi
Libya'da BM öncülüğünde süren diyalog görüşmeleri protesto edildi
Libya'da BM öncülüğünde süren diyalog görüşmeleri protesto edildi
Libya'da BM öncülüğünde süren diyalog görüşmeleri protesto edildi

Birleşmiş Milletler, Protesto, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da BM öncülüğünde süren diyalog görüşmeleri protesto edildi - Son Dakika


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