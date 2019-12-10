Son Dakika Haberleri: Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller yaralandı
Son Dakika Güncel Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller yaralandı - Son Dakika

Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller yaralandı

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yoldan geçen bazı siviller yaralandı.

Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller yaralandı, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yoldan geçen bazı siviller yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Güvenlik Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Zaviye kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu yoldan geçen bazı sivillerin hafif şekilde yaralandığı, çevredeki dükkan ve evlerin de zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca saldırganların hedefinin şehrin güvenliğini bozmak olduğu ifade edildi.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız
Genç futbolcu silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti Yunanistan, Türkiye-Libya Muhtırası için BM'ye başvurdu İstanbul'da büfe sahibine silahlı saldırı kamerada

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:41:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]