Son Dakika Haberleri: - Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 BM çalışanı hayatını kaybetti
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- Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 BM çalışanı hayatını kaybetti

7 dakika önce

- Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 BM çalışanı hayatını kaybettiTRABLUS - Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Birleşmiş Milletlerin 2 çalışanın hayatını kaybettiği bildirildi.

- Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 BM çalışanı hayatını kaybetti
TRABLUS - Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Birleşmiş Milletlerin 2 çalışanın hayatını kaybettiği bildirildi.
Libya'nın Bingazi kentinde bulunan El havari bölgesinde bir AVM merkezi önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Libya'da Birleşmiş Milletler Misyonu saldırı ile ilgili açıklama yapmazken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), BM'nin Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. UMH tarafından açıklanan ateşkes kabulüne ilişkin General Halife Hafter tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
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