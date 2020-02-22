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Libya'da bombardıman riskine karşı binlerce deve tahliye edildi
26 dakika önce
Libya'da Avustralya'dan ithal edilen develer, darbeci Halife Hafter milislerinin limanı bombalaması nedeniyle gece tahliye edildi. Trablus sokaklarından geçen binlerce deve, Zaviye kentine doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:50
Libyalı bir iş adamı Avustralya'dan 3 bine yakın deve satın alarak gemilerle Trablus'a getirdi. Develer gemilerden indirilmeden darbeci Halife Hafter milisleri, limanı bombalamaya başladı.
Bunun üzerine gece yarısı tahliye başladı. Binlerce deve başkent Trablus sokaklarından geçerek Zaviye kentine doğru yol aldı.
DEVELERİ YANGINLAR NEDENİYLE UCUZA ALDI
Öte ayndan Libyalı iş adamının, Avustralya'daki yangınlar nedeniyle develerin ucuza satıldığını öğrendiği ve satın almak için harekete geçtiği aktarıldı.
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