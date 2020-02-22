Libya'da bombardıman riskine karşı binlerce deve tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'da bombardıman riskine karşı binlerce deve tahliye edildi - Son Dakika Dünya

Libya'da bombardıman riskine karşı binlerce deve tahliye edildi

26 dakika önce

Libya'da Avustralya'dan ithal edilen develer, darbeci Halife Hafter milislerinin limanı bombalaması nedeniyle gece tahliye edildi. Trablus sokaklarından geçen binlerce deve, Zaviye kentine doğru yol aldı.

Libya'da bombardıman riskine karşı binlerce deve tahliye edildi, System.String[]

Libyalı bir iş adamı Avustralya'dan 3 bine yakın deve satın alarak gemilerle Trablus'a getirdi. Develer gemilerden indirilmeden darbeci Halife Hafter milisleri, limanı bombalamaya başladı.

Bunun üzerine gece yarısı tahliye başladı. Binlerce deve başkent Trablus sokaklarından geçerek Zaviye kentine doğru yol aldı.

DEVELERİ YANGINLAR NEDENİYLE UCUZA ALDI

Öte ayndan Libyalı iş adamının, Avustralya'daki yangınlar nedeniyle develerin ucuza satıldığını öğrendiği ve satın almak için harekete geçtiği aktarıldı.

Halife Hafter, Avustralya, Trablus, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:50 
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