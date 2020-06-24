- Libya'da bulunan toplu mezarlardaki kazı çalışmaları görüntülendi - Son Dakika

- Libya'da bulunan toplu mezarlardaki kazı çalışmaları görüntülendi

- Libya'da bulunan toplu mezarlardaki kazı çalışmaları görüntülendi Libya'nın doğusunda Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde bulunan toplu mezardaki kazı çalışmaları görüntüledi.

- Libya'da bulunan toplu mezarlardaki kazı çalışmaları görüntülendi

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TRABLUS - Libya'nın doğusunda Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde bulunan toplu mezardaki kazı çalışmaları görüntüledi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci General Hafter güçlerinden geri aldığı başkent Trablus ve Terhune'de toplu mezarlar bulunmuştu. Başkent Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune'nin Er-Rabıt bölgesindeki toplu mezarlara ilişkin adli tıp ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmaları görüntülendi. Kazı çalışmalarını yürüten ekiplere, emniyet güçleri ve sağlık çalışanları da eşlik ediyor.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, 5 Haziran'da Hafter milislerinden kurtardığı Terhune ve çevresinde toplu 11 Haziran'da 8, 12 Haziran'da ise 3 toplu mezar bulunduğu açıklanmıştı. Libya ordusunun kurtardığı bölgede bulunan bir hastanede 106 ceset ile bir konteynerde 26 ceset bulunmuştu.

"Libya'da toplu mezarlar hakkında güvenilir bilgiler aldık"

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensoruda, yaptığı açıklamada Libya'daki toplu mezarlar konusunda derin endişe duyduğunu dile getirdi. Başsavcı, Libya'daki soruşturmayı genişletmekten çekinmeyeceğini açıklayarak, "Libya'da çocuk, kadın ve erkeklerin gömülü olduğu toplu mezarlar hakkında güvenilir bilgiler aldık" dedi.

Başsavcı Bensoruda, Libyalı yetkililerden soruşturmalar için mezarları korumalarını isterken, mezarların savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebileceğinin altını çizdi. Başsavcı, ayrıca hava saldırıları nedeni ile ülkede çok sayıda sivilin yaralandığını vurguladı. Başsavcı Bensoruda, "Kasıtlı olarak sivillere saldırmak, Roma Tüzüğü uyarınca bir savaş suçudur. Bölgedeki tüm grupları uluslararası hukuk kurallarına tam olarak uymaya çağırıyorum. Özellikle askeri ve sivil yetkilileri kendilerine bağlı kişilerin suç işlemesini önlemek ve suçluları cezalandırmaları için çağrıda bulunuyorum" dedi.

Halife Hafter, Başsavcı, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Libya'da bulunan toplu mezarlardaki kazı çalışmaları görüntülendi - Son Dakika

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