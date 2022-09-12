Libya'da 9 Tunuslu işçi kaçırıldı - Son Dakika
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Libya'da 9 Tunuslu işçi kaçırıldı

12.09.2022 18:48
Libya'da 9 Tunuslu işçi kaçırıldı

Libya'da çalışan 9 Tunuslu işçinin ülkenin kuzeybatısında yer alan Surman kentinde kaçırıldığı bildirildi.

Libya'da çalışan 9 Tunuslu işçinin ülkenin kuzeybatısında yer alan Surman kentinde kaçırıldığı bildirildi.

Tunus İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Mustafa Abdulkebir, Libya'da kaçırılan işçilere ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Libya'da çalışan Tunuslu 9 işçinin nerede tutulduklarını bilmediklerini belirten Abdulkebir, "Tunuslu işçilerin kurtarılması için Libyalı yetkililer ile iletişim halindeyiz. İşçilerin serbest bırakılması için Tunus'un Libya Büyükelçiliği ile koordineli olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaçırılan Tunusluların yıllardır Libya'da çalıştığına dikkat çeken Abdulkebir, kaçırılma olayından Libyalı yetkilileri sorumlu tuttuklarını kaydetti.

Libya'da 2019 Şubat ayında Zaviye kentinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan 14 Tunuslu işçi 3 gün alıkonulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Tunus, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da 9 Tunuslu işçi kaçırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya'da 9 Tunuslu işçi kaçırıldı - Son Dakika
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