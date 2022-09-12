Libya'da çalışan Tunuslu 9 işçinin nerede tutulduklarını bilmediklerini belirten Abdulkebir, "Tunuslu işçilerin kurtarılması için Libyalı yetkililer ile iletişim halindeyiz. İşçilerin serbest bırakılması için Tunus'un Libya Büyükelçiliği ile koordineli olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tunus, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Libya'da 9 Tunuslu işçi kaçırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.