Son Dakika Haberleri: Libya'da Çalışma Bakanı ile Türk Büyükelçi görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Libya'da Çalışma Bakanı ile Türk Büyükelçi görüştü

31 dakika önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Çalışma Bakanı El-Mehdi Vardami, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunu görüştü.

Libya'da Çalışma Bakanı ile Türk Büyükelçi görüştü, System.String[]
Trablus, Türkiye, Libya
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Çalışma Bakanı El-Mehdi Vardami, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunu görüştü.
UMH'ye bağlı Basın Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus'taki Çalışma Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında dijital arşivleme, küçük ve orta ölçekli projeleri hayata geçirme gibi alanlarda iş birliğinin artırılması ve Türkiye'nin mühendislik, inşaat, elektrik sanayi, elektronik cihazların bakımı ve altyapının geliştirilmesi alanlarındaki deneyiminden istifade edilmesi konuları ele alındı.
Görüşmede ayrıca, Türk firmalarının askıya alınan projelerinin tamamlanması ve ülkedeki Türk işçiler konusu değerlendirildi.
Vardami görüşmede, Türk Büyükelçi Aksen'e, Türkiye'nin General Halife Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarına karşı aldığı tavırdan ötürü teşekkür etti.
Büyükelçi Aksen ise, Türkiye'nin kardeş Libya halkını desteklemekten vazgeçmeyeceğini dile getirdi.
Libya'da Halife Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşı gemici, 1 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha: S-400 anlaşması sürerse olumsuz sonuçlar olacak Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya itiraf etti: Adapte olamadım!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 02:02:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'da Çalışma Bakanı ile Türk Büyükelçi görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]