Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor - Son Dakika
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Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor

06.03.2022 17:15
Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor

Libya'da Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin kaldırılmasına hazırlık olarak ilk aşamada camilerdeki bazı uygulamalara son verileceği açıklandı.

Libya'da Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin kaldırılmasına hazırlık olarak ilk aşamada camilerdeki bazı uygulamalara son verileceği açıklandı.

Ulusal Birlik Hükümeti'ne (UBH) bağlı Vakıflar ve İslami İşler Genel Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek adına ibadet edenler arasında bir metre mesafe bırakılması, maske takılması ve abdest alma yerlerinin kapatılması gibi camilerde uygulanmakta olan tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Camilerdeki söz konusu uygulamaların kaldırıldığı belirtilen açıklamada, camilerin idare birimlerine bu kararın 6 Mart günü akşam namazından sonra uygulanmaya başlanması çağrısında bulunuldu.

Söz konusu gelişme, Libya Hastalıkla Mücadele Merkezinin birkaç gün önce yaptığı açıklamaya istinaden, salgının yayılmasını önlemek için ülke genelinde uygulanan tedbirlerin tamamının sonlandırılması kapsamında atılan ilk adım şeklinde değerlendiriliyor.

Libya Hastalıkla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Saih, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, merkeze bağlı bilim kurulunun, salgının yayılmasını önlemek için uygulanan önlemlerin kademeli şekilde kaldırılması ve hayata geçirilmesi konusuna bir plan hazırladığını belirtmişti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya'da salgında görülen tehlikeli aşamanın gerilediği ve dördüncü dalganın sona erme yolunda olduğu ifade ediliyor.

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Libya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor - Son Dakika


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