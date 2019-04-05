Libya'da Çatışan Taraflardan Karşılıklı "Trablus Havalimanı" Açıklaması

Halife Hafter
'e bağlı Libya
Ulusal Ordusu (LUO), Trablus
Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdiklerini belirtirken, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise kısa süre içerisinde havalimanının geri alındığı açıklamasında bulundu.
LUO Sözcüsü Ahmed el-Mismari düzenlediği basın toplantısında, "Trablus çevresindeki çatışmalar görev tamamen bitene kadar durmayacak." ifadelerine yer vererek, Hafter güçlerinin Trablus Uluslararası Havalimanı, Trablus'un güneyindeki stratejik öneme haiz Kasr bin Gaşir, Vadi er-Rabi', Suk el-Hamis, el-Aziziyye ve Trablus'a 90 kilometre mesafede Tarhuna kentini ele geçirdiğini belirtti.
Mismari, kendi güçlerini tehdit eden tüm hedeflere saldırı düzenleyeceklerini kaydetti.
UMH'den havalimanını geri aldık açıklaması
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı
Ali Fethi Başağa da Hafter güçlerinin Trablus Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdikleri yönündeki açıklamalarının ardından Libya'nın el-Ahrar televizyon kanalına yaptığı açıklamada Havalimanını geri aldıklarını, Kasr bin Gaşir'de de çatışmaların halen devam ettiğini söyledi.
Başağa ayrıca tehdit kaynağının ortadan kaldırılana kadar çatışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.