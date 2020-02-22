Libya'da çatışma bölgesinden kaçanlar inşaat halindeki binalarda kalıyor - Son Dakika
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Libya'da çatışma bölgesinden kaçanlar inşaat halindeki binalarda kalıyor

7 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar nedeniyle Libyalılar evlerini terk edip, inşaat halindeki evlerde kalmaya başladı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar nedeniyle Libyalılar evlerini terk edip, inşaat halindeki evlerde kalmaya başladı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter güçleri tarafından düzenlenen saldırlar nedeniyle siviller kaldığı yerleşim yerlerini değiştirmeye başladı. Hayatta kalmak isteyen siviller Trablus'taki Tariq Al Seka mahallesinde bulunan inşaat halindeki binalarda barınmaya başladı. Çaresiz kalan siviller kapısı bile olmayan evlerde kalıyor.

Hayatta kalma mücadelesi veren Libyalılar su, elektrik ve ısıtma olmadan kötü koşullar altında mücadelelerini sürdürüyor. Zor durumda kalan siviller eşyalarını toplayıp kendileri ait olmayan ve inşa aşamasında olan binalarda kalıyor.

Resmi kaynaklara göre binalarda evlerde en az 170 aile barınıyor. Bazı siviller ise araba ve mağazaların garajlarına yerleşti. Siviller uluslararası örgütlere çağrı yaparak Hafter'in saldırıları durdurmasını talep etti.

(Salah Ali/İHA)

Libya'da çatışma bölgesinden kaçanlar inşaat halindeki binalarda kalıyor

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
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