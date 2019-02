Libya'da Çözüm İçin Siyasi İrade Şart"

ZUHAL DEMİRCİ - Türkiye 'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Emrullah İşler , Libya'da siyasi iradenin ortaya konması durumunda çözüme ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti.İşler, Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi 'nin 42 yıllık iktidarına son veren 17 Şubat devriminin 8. yıl dönümü vesilesiyle, Libya'da ulusal uzlaşı arayışlarını ve ülkedeki son durumu AA muhabirine değerlendirdi. Suriye ve Yemen gibi Arap Baharı sürecinden geçen ülkelerin, uluslararası toplum ve karşı devrim hareketini başlatan ülkeler tarafından taammüden bir belirsizliğe sürüklendiğini vurgulayan İşler, Libya'daki krizin de bu ülkelerdeki krizden farklı değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.İşler, "Eğer Suriye'deki kriz çözülürse, bu çözümün Libya'ya da Yemen'e de olumlu yansıyacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.Uluslararası toplumun güçlü bir irade ortaya koyması durumunda, Libya'daki sorunlara çözüm bulunabileceğini belirten İşler, "Henüz güçlü iradeyi görmüyoruz, göremiyoruz. Türkiye olarak da biz 'Dünya 5'ten büyüktür' söylemiyle uluslararası toplumu ve mevcut düzeni çözüme odaklandırmaya çalışıyoruz." dedi.İşler, Birleşmiş Milletler BM ) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin yaklaşık 1,5 yıl önce ülkedeki siyasi krizin çözümü için bir yol haritası açıkladığına fakat Selame'nin bu yol haritasının bir adımını dahi gerçekleştiremediğine dikkati çekti.Emrullah İşler, "Temenni ederiz ki BM de belirlediği yol haritasını aşama aşama bir an önce hayata geçirir." diye konuştu."Türkiye, Libya'da herkese eşit mesafede"Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenen General Halife Hafter 'in, ülkenin güneyine operasyon başlatmasını, "siyasi anlaşmada yer almayan Hafter'in gücünü yayma çabası" olarak değerlendiren İşler, Hafter'in, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri 'nin (BAE) hava desteğiyle muhaliflerini çok kolay etkisiz hale getirebildiğini ve güç kavgasının devam ettiğini belirtti.İşler, Türkiye'nin Libya Özel Temsilci olarak atandıktan sonra ilk olarak ülkenin doğusunu ziyaret ettiğini ve Hafter dışındaki diğer siyasi aktörlerle görüştüğünü hatırlattı. Görüşmelerde, tüm taraflara Libya'daki krizin çözümünün diyalog yoluyla olması gerektiği mesajını verdiklerini söyleyen İşler, Libya'ya dış müdahalelere karşı ve herkese eşit mesafede olduklarını taraflara aktardıklarını kaydetti.Türkiye'nin bugüne kadar bu ilkelerine bağlı kaldığını ve bu ilkelerden vazgeçmediğini dile getiren İşler, "Çünkü biz Libya'nın selametini, huzurunu, barışını ve istikrarını istiyoruz. Görüştüğümüz Amerikalılara, Avrupalılara, Araplara hepsine aynı mesajlarını veriyoruz." diye konuştu.İşler, Türkiye'nin Libya'da çözümden yana olduğunun altını çizerek, "Biz, (Libya'daki krizin çözümünde) Türkiye olarak pozitif rol oynuyoruz. Herkesi de aynı şekilde pozitif rol oynamaya ve çifte standarttan kaçınmaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.Uluslararası toplum nezdinde Libya'daki bölünmüşlük ve parçalanmışlığın kabul gördüğünü ve bu nedenle bir siyasi iradenin ortaya çıkmadığı eleştirisinde bulunan İşler, "Siyasi irade oluşur ve ortaya konursa Libya'da çözüme ulaşmak çok kolay." değerlendirmesinde bulundu."Libya'da çözümsüzlüğe yatırım yapan ülkeler Türkiye'yi suçluyor"İşler, Hafter ve BAE yanlısı basında Türkiye aleyhinde yürütülen kara propagandaya ilişkin şunları kaydetti:"Arap Baharı'ndan sonra özellikle BAE, Suudi Arabistan , Mısır medyası gibi Türkiye karşıtı yayın yapanlar sürekli Türkiye aleyhinde kara propaganda yürütüyor. Dolayısıyla Libya'daki çözümsüzlüğe yatırım yapan Hafter'in destekçileri bu ülkeler, her türlü silah desteği sağlarken, 'Minareyi çalan kılıfını hazırlar' sözünden hareketle, aynı zamanda kendilerini kamufle etmek ve bu açıklarını gizlemek için de Türkiye'yi diğer taraflara silah vermekle suçluyor. Halbuki biz kendileriyle oturduğumuzda, konuştuğumuzda bunları dile getirdiklerinde onları masada susturuyoruz ve şunu söylüyoruz; 'Eğer Türkiye sizin gibi bir tarafı desteklemiş olsaydı, Türkiye sahada dengeleri değiştirirdi. Siz yalan söylüyorsunuz ve kendinizin yapmış olduğu yanlışları bize mal etmeye kalkıyorsunuz'."Libya televizyonlarına verdiği demeçlerde de Türkiye'nin politikasını açık ve net anlattığını belirten İşler, "Bizi suçlayan ülkelerle birebir kaldığımızda 'Ya siz haklısınız ama böyle de konuşmak zorundayız' noktasına da geliyorlar." ifadesini kullandı.Basında, Hafter'in Türkiye'yi BM Güvenlik Konseyine şikayet edeceği yönünde yer alan haberlere inanmadığını ve ihtimal vermediğini vurgulayan İşler, "Etse de onun bir neticesi olmaz çünkü herkes Türkiye'nin birlik ve beraberlik politikası izlediğini ve herkese eşit mesafede olduğunu çok net görüyor." dedi.