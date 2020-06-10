Libya'da darbeci Hafter'den sivil katliam- EK BİLGİLERLE

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından, su kuyularında inceleme yaptığı sırada 5 ceset buldu. Cesetlerin bölgede yaşayan sivillere ait olduğu ve gayri meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e ait milisler tarafından infaz edilerek su kuyusuna atıldığı bildirildi.

Libya'nın başkenti Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti, Hafter milislerinden temizlenerek Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından kontrol altına alındı. UMH güçleri Sog Al-Khmies Emsihel kasabasındaki su kuyularına başlattığı incelemeler sırasında kuyunun içinde 5 cesete rastladı. Demirören Haber Ajansı'nın UMH birliklerinden elde ettiği bilgilere göre, cesetlerin kentte yaşayan sivil halka ait olduğu ve Hafter güçleri tarafından infaz edilerek, su kuyusuna atıldığını duyurdu.

116 CESEDE DAHA ULAŞILMIŞTI

Öte yandan, UMH Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada "Terhune Hastanesi'nde bulunan odalarda silahla vurulmuş, işkence edilmiş, 106 kişinin cesedine ulaştık" açıklamasında bulunmuştu.