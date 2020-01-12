Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. - Son Dakika

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

1 saat önce

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti., System.String[]

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkes çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti. - TRABLUS

Türkiye, Libya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
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