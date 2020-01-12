Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. - Son Dakika

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkes çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti. - TRABLUS