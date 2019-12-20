Libya'da darbeci Hafter güçlerinin saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Libya'nın Sirte kentinde, darbeci General Halife Hafter güçlerinin hava saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü, 4 güvenlik görevlisi yaralandı.

Sirte'yi Koruma ve Güvenliği Sağlama Gücü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sirte'de uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı devriye görevinde bulunan güvenlik görevlilerine Silahlı İnsansız Hava Aracı'yla (SİHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 5 güvenlik görevlisinin öldüğü, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

Devriye görevinde bulunan birliklerin terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği aktarılan açıklamada, saldırının Hafter'in destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait SİHA'yla yapıldığı kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.