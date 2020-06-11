Libya'da darbeci Hafter'in katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu - Son Dakika

Libya'da darbeci Hafter'in katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından bölgede yapılan incelemelerde toplu cesetlere rastlandı.

Libya'da darbeci Hafter'in katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu, System.String[]

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından bölgede yapılan incelemelerde toplu cesetlere rastlandı. Cesetlerden birinin 12 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu ve elinin kelepçelenmiş şekilde ölüme terk edildiği bildirildi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından, bölgede incelemeler sürüyor. UMH birliklerinin bölgede gerçekleştirdiği incelemelerde, 12 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu ve elinin kelepçelenmiş şekilde ölüme terk edildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde cesetlerin bölgede yaşayan sivillere ait olduğu ve gayri meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e ait milisler tarafından infaz edildiği ifade edildi. Demirören Haber Ajansı'nın UMH birliklerinden elde ettiği bilgilere göre, Libya Kayıpların Teşhisi ve Tespiti Genel Otoritesi ve Libya Kızılay'ı toplu mezarda bulunan sivillerin cesetlerini toplamak için çalışma başlattığı kaydedildi.

DÜN SU KUYUSUNDA 5 SİVİLİN CESEDİ BULUNMUŞTU

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Terhune'nin batısındaki Sog Al-Khmies Emsihel kasabasındaki su kuyularına başlattığı incelemeler sırasında kuyunun içinde 5 cesede rastlamıştı.


Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Libya'da darbeci Hafter'in katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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