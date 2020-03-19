Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda... - Son Dakika

Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda...

21 dakika önce

Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti.

Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda..., System.String[]

Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:20 Kaynak: AA

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