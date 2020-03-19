Son Dakika › Güncel › Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda... - Son Dakika
Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda...
21 dakika önce
Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti.
Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:20 Kaynak: AA
Son Dakika Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi