Libya'da DEAŞ mensubu olmakla suçlanan bir Sudanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a mensup olmakla suçlanan bir Sudanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birkaç hafta süren araştırma ve operasyonun ardından 34 yaşındaki Sudan vatandaşı Said Kamil Said Abdulkerim'in gözaltına alındığı ifade edildi.

Abdulkerim'in yıllar önce terör örgütü El-Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki uzantısı Ensar eş-Şeria'ya katıldığı, 2014 yılında ise DEAŞ'a biat ettiği ve örgütün Sirte kentindeki radyosu El-Beyan'da sunuculuk yaptığı aktarılan açıklamada, zanlının 2014-2015 yıllarında terör saldırıları gerçekleştiren DEAŞ'ın Trablus hücresinden sorumlu grubun içinde yer aldığı da kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Abdulkerim'in, hakkındaki yasal işlemlerin tamamlanması için Başsavcılığa sevk edildiği belirtildi.