Son Dakika Haberleri: Libya'da DEAŞ üyesi 8 terörist öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Libya'da DEAŞ üyesi 8 terörist öldürüldü

23 dakika önce

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Libya'nın güneyindeki Murzuk bölgesine düzenlediği hava saldırısında terör örgütü DEAŞ üyesi 8 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Libya'da DEAŞ üyesi 8 terörist öldürüldü, System.String[]

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Libya'nın güneyindeki Murzuk bölgesine düzenlediği hava saldırısında terör örgütü DEAŞ üyesi 8 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'un resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile iş birliği içinde, Murzuk bölgesine hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 8 DEAŞ üyesinin öldüğü kaydedilen açıklamada, sivil kaybın yaşanmadığı belirtildi.

AFRICOM Komutanı Stephen Townsend de "Örgütün Libya'da çatışma ortamını kullanarak burayı sığınak haline getirmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

UMH ile müttefiklik vurgusu yapan Townsend, "Libyalı ortaklarımızla bölgenin teröristlerin güvenli bölgesi olmasını engelleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2015 yılı başında Libya'nın Sirte kentinde kontrolü sağlaması üzerine, ABD ve UMH'ye bağlı güçler ortak operasyonlar düzenlemiş ve Aralık 2016'da kentin terör örgütünden kurtarıldığı duyurulmuştu. Kentten kaçan DEAŞ unsurları ise çöllere doğru çekilmişti.

Sirte'de savaşı kaybeden ve Bingazi, Derne, Nevfeliyye ve Subrate'den kovulan DEAŞ, son zamanlarda ülkenin orta kesiminde güvenlik güçlerini ve başkent Trablus'taki Ulusal Petrol Şirketi ile Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan saldırılarıyla yeniden kendini göstermeye çalışıyor.

Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı eski sevgilisini ve arkadaşını öldüren zanlının söylediği kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı
Kavgalı olduğu köy muhtarını pompalı tüfekle vurarak öldürdü Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü Ekrem İmamoğlu'ndan Neslican Tay mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 22:53:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'da DEAŞ üyesi 8 terörist öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]