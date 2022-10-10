Libya'da demirli mayın, Türk SAS timinin nezaretinde imha edildi - Son Dakika
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Libya'da demirli mayın, Türk SAS timinin nezaretinde imha edildi

10.10.2022 14:18
Libya'da demirli mayın, Türk SAS timinin nezaretinde imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'nın Homs şehri Negazze kıyılarında tespit edilen demirli mayının, ülkede görevli sualtı savunma (SAS) timinin nezaretinde imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'nın Homs şehri Negazze kıyılarında tespit edilen demirli mayının, ülkede görevli sualtı savunma (SAS) timinin nezaretinde imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Homs şehri Negazze kıyılarında tespit edilen 1 adet demirli mayının imhası için Libya makamları tarafından, Libya Sahil Güvenlik ve Liman Güvenlik Kurumu Homs Deniz Üs Komutanlığı'ndan personel, mühimmat ve malzeme desteği talep edildi. Libya Görev Grup Komutanlığı'nca Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı SAS timi nezaretinde, daha önce patlayıcı madde keşif ve imha (EOD) eğitimi verilen Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, 1 adet demirli mayının emniyetle imhasını gerçekleştirdi" denildi.


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Kaynak: DHA

Libya, Homs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da demirli mayın, Türk SAS timinin nezaretinde imha edildi - Son Dakika

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