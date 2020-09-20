Libya'da Devlet Yüksek Konseyi, Hafter ile yapılan petrol anlaşmasına karşı çıktı - Son Dakika

Libya'da Devlet Yüksek Konseyi, Hafter ile yapılan petrol anlaşmasına karşı çıktı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile ülkede petrol üretimi ve ihracatına yeniden başlanması konusundaki anlaşmaya karşı çıktıklarını açıkladı.

Libya'da Devlet Yüksek Konseyi, Hafter ile yapılan petrol anlaşmasına karşı çıktı, System.String[]

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile ülkede petrol üretimi ve ihracatına yeniden başlanması konusundaki anlaşmaya karşı çıktıklarını açıkladı.

Mişri, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a gönderdiği mektupta, Hafter güçleriyle petrol üretimi ve ihracı konusunda yapılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ve Hafter arasında yapılan anlaşmanın "Süheyrat Anlaşması'na ve yürürlükteki kanunlara aykırı" olduğunu belirten Mişri, anlaşmayla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Mişri, anlaşmayı "Temsilciler Meclisi, Devlet Konseyi, Başkanlık Konseyi ve Libya Merkez Bankasının yasal yetkilerine karşı bir hak ihlali" olarak nitelendirdi.

Hafter'in petrol blokajı

Ekonomisinin tamamına yakını petrole dayalı olan Libya'da, hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'i Hafter milislerinin kontrolündeki doğu bölgelerinde bulunuyor.

Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümetine karşı petrolü koz olarak kullanarak, hükümete giden gelirleri kesmek için kontrol ettiği bölgelerdeki petrol sahaları ve tesislerini ocak ayı ortasında kapattı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu verilerine göre, Hafter'in petrol üretim ve ihracatını illegal yollarla engellemesi nedeniyle, ülke ekonomisinin 8 aylık maddi kaybı 10 milyar doları buldu.

Hafter, 8 aydır kapalı tuttuğu petrol tesislerini cuma günü yeniden açtığını duyurmuş, petrol gelirlerinin adil dağıtımını garanti edecek gerekli tüm şartlar ve önlemler uygulanarak, petrol üretim ve ihracatının başlatıldığını söylemişti.

Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari ise cuma günü Hafter'in petrol tesislerini yeniden açtığını duyurmasından kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Muaytik ile petrol üretimi ve ihracatıyla ilgili anlaşmaya varıldığını ifade etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 23:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da Devlet Yüksek Konseyi, Hafter ile yapılan petrol anlaşmasına karşı çıktı - Son Dakika

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