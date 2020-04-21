Libya'da devrimden sonraki ilk Başbakan Abdurrahim el-Kib hayatını kaybetti - Son Dakika

Libya'da devrimden sonraki ilk Başbakan Abdurrahim el-Kib hayatını kaybetti

Libya'da 40 yıldan uzun süre ülkeyi yöneten Muammer Kaddafi'nin devrildiği 17 Şubat devriminden sonraki ilk Başbakan Abdurrahim el-Kib, geçirdiği kalp krizi sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti.

Libya'da 40 yıldan uzun süre ülkeyi yöneten Muammer Kaddafi'nin devrildiği 17 Şubat devriminden sonraki ilk Başbakan Abdurrahim el-Kib, geçirdiği kalp krizi sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Kib için taziye mesajı yayımladı. Serrac başsağlığı dileğinde bulunduğu mesajında, "Libya ülkesinin geleceği için çalışan, vatanına bağlı, sorumluluk sahibi ve samimi bir evladını kaybetti." ifadelerini kullandı. Abdurrahim el-Kib kimdir? 21 Kasım 2011-14 Kasım 2012 tarihleri arasında Libya başbakanlığı görevinde bulunan Kib, başkent Trablus'ta 1950 yılında dünyaya geldi. Trablus Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden 1973 yılında mezun olan Kib, 1976 yılında ülkeden ayrılarak yüksek lisans ve doktorasını Amerika'da tamamladı. ABD'de 1996 yılında profesör unvanı alan Kib, Kaddafi döneminde ülke dışında yaşayan muhaliflerden biriydi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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