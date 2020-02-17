Libya'da devrimin 9. yılı kutlandı - Son Dakika
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Libya'da devrimin 9. yılı kutlandı

7 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'ta, binlerce Libyalı devrimin 9. yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya geldi.

Libya'da devrimin 9. yılı kutlandı, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'ta, binlerce Libyalı devrimin 9. yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya geldi.

Libya'da 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle gerçekleştirilen devrimin 9. yıldönümü kutlamaları, bugün başkent Trablus'ta gerçekleştirildi. Binlerce Libyalı devrimin yıldönümü nedeniyle sokaklara döküldü. Libyalılar, ülke genelinde düzenlenen kutlamalarda kırk yılı aşkın sürenin ardından totaliter rejimin devrilmesini kutlarken, devrimde hayatını kaybedenleri andı. Kutlamalarda Libya bayrağı açılırken, Libya'nın bütünlüğü için sloganlar atıldı.

Devrimden 9 yıl sonra, Libya politik ekonomik ve güvenlik krizleriyle ve iç bölünme tehdidiyle savaşıyor.

(İHA)

Muammer Kaddafi, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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