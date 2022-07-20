Libya'da Dibeybe hükümetinden gençlere yönelik ekonomik destek

Ekonomik ve siyasi taleplerle gençlerin temmuz başında birtakım eylemlerine sahne olan Libya'da, Ulusal Birlik Hükümeti gençlere konut kredisi verilmesi ve evlilik yardımlarının sürdürülmesi dahil bir dizi kararlar aldı.

Ulusal Birlik Hükümeti'nin16'ncı Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Başbakanlık Basın Ofisi'nin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü'nden itibaren gençlere konut kredisi verilmesi için teknik çalışmaların tamamlanması ve geçen yıl başlatılan evlilik yardımlarının sürdürülmesi kararlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı personeli ile üniversite ve enstitülerde çalışanların maaşlarının zamanında yatırılması, 7 aydan beri ödenmeyen emekli maaşlarının 900 dinar (yaklaşık 176 dolar) olarak ağustos ayında ödenmesi karara bağlandı.

Ayrıca bir yıldan beri verilemeyen yüksek öğretim öğrencilerinin yıllık burslarının 750 dinar (yaklaşık 150 dolar) olarak ödenmesi, 6 aydan beri verilemeyen Kuran-ı Kerim hafızlarının ödüllerinin takdim edilmesi konusunda da fikir birliğine varıldı.

???????Konut kredisinin ise 80 bin dinar (yaklaşık 15 bin 600 dolar) olacağı tahmin ediliyor.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü Bakanlar Kurulunda müjdeli kararlar alınacağını duyurmuştu.

Dibeybe, geçen yıl yeni evlenenlere kişi başı 20 bin dinar (yaklaşık 4 bin dolar) karşılıksız evlilik yardımı yapmış ve ekonomik nedenlerle evlenemeyen binlerce Libyalı genç bu yardımdan faydalanmıştı.

Libyalı gençler ekonomik ve siyasi taleplerle eylem başlatmıştı

Libya'da sosyal medya üzerinden organize olarak "Gençlik Devrimi" sloganıyla yola çıkan bazı genç gruplar, 1 Temmuz'da başkent Trablus'ta eylem başlatmıştı.

Aynı gün Tobruk, Sirte ve Derne gibi kentlerin yanı sıra ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in yaşadığı ve sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Bingazi'de eylemler gözlenmişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisini basarak binayı ateşe veren eylemciler, "elektrik kesintilerinin bir an önce son bulması, petrol ürünlerine yapılan devlet desteğinin kaldırılmasına ilişkin kararın iptal edilmesi, ekmek fiyatlarında indirime gidilmesi ve seçimlerin yapılması" gibi taleplerin yanı sıra bütün yasama ve yürütme kurumlarının lağvedilmesi ve ülkenin tamamında olağanüstü hal ilan edilmesi gibi isteklerde de bulunmuştu.

Dibeybe hükümetinin önümüzdeki süreçte olası eylemlerin önünü almak, ekonomik ve toplumsal bir rahatlama sağlamak amacıyla söz konusu kararları aldığı değerlendiriliyor.