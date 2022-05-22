Libya'da düzenlenen müzayedelerde safkan Arap atları satışa sunuluyor

Libya'da yaz mevsiminin gelmesiyle düğün ve merasimlerde kullanılan ya da meraklılarına sunulan atların satışı için düzenlenen açık artırmalara ilgi arttı.

Misrata'da 12-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenen müzayedede, safkan Arap atları ile ithal atlar satışa sunuldu. 150 atın satışa sunulduğu açık artırmaya, ülkenin farklı bölgelerinden yoğun katılım gerçekleşti.

Müzayedelerin önümüzdeki günlerde de farklı bölgelerde yapılması bekleniyor.

Libya'da yaz mevsiminin başında ve sonunda olmak üzere her yıl iki kez bu tür müzayedeler düzenleniyor.

At kültürünün yaygın olduğu Libya'da, yaz mevsimi yaklaşınca yöresel düğün ve merasimler dolayısıyla atlara talep de artıyor. Bu nedenle farklı kentlerde bu tür açık artırmalar gerçekleştiriliyor.

Müzayedede yerli atlara talep daha fazla

Misrata'da düzenlenen müzayedenin denetim kurulu üyelerinden Hüseyin Muhtar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satışların beklenenin üstünde gerçekleştiğini söyledi.

Muhtar, yerli atların ithal olanlara göre daha fazla talep gördüğünü belirtti.

At yetiştiricisi Abdurrauf Ferhat, 2018 yılından beri bu müzayedelere katıldığını, bu yıl da satışa sunduğu bir İngiliz atı ile açık artırmadaki yerini aldığını ifade etti.

Ferhat ayrıca yazla birlikte Libya'da düğün mevsiminin de başladığını ve geleneksel düğünlerde at kullanımının vazgeçilmez bir kültür olduğunu dile getirdi.

"At fiyatları her bütçeye uygun"

Müzayedeye katılan bir diğer at yetiştiricisi Essalihin Abdusselam, her bütçeye uygun atlar bulunduğunu söyledi.

Abdusselam, "At fiyatları her bütçeye uygun. Fiyatlar yaklaşık 5 bin dinardan (1000 dolar) başlıyor, 60 bin dinara (12 bin dolar) kadar varıyor." dedi.

Müzayedeye gelen her kişinin atlara kendi açısından baktığını ifade eden Abdusselam, müşterilerin dikkatini çeken noktaların başında atın yapısı, cinsi ve güzelliği olduğunu aktardı.

Abdusselam ayrıca halkın müzayedelere gösterdiği yoğun ilgiden çok memnun olduklarını ve ülkenin siyasi istikrara kavuşması halinde Libya'nın her kentinde bu tür müzayedeleri yapabileceklerini dile getirdi.