Libya'da düzensiz göçmenler için barınma merkezi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Libya'da düzensiz göçmenler için barınma merkezi açıldı

09.03.2022 23:33

Libya Ulusal Birlik Bükümeti Başkanı Abdulhamid ed-Dibeybe, başkent Trablus'ta düzensiz göçmenlerin kalacağı barınma merkezinin açılışını yaptı.

Libya Ulusal Birlik Bükümeti Başkanı Abdulhamid ed- Dibeybe, başkent Trablus'ta düzensiz göçmenlerin kalacağı barınma merkezinin açılışını yaptı.

Başbakanlık ofisinin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Trablus'taki havalimanı yolu üzerinde inşa edilen merkezin açılışına Başbakan Dibeybe'nin yanı sıra bazı bakanlar ve Tunus'un Trablus Konsolosu Tevfik el-Kasimi katıldı.

Dibeybe, açılışta yaptığı konuşmada, göçmenlerle ilgilenmenin ve onlara uygun koşulları sağlamanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Libya Düzensiz Göçle Mücadele Teşkilatı Başkanı Muhammed el-Hoca da AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılışı gerçekleştirilen merkezde Mısır, Fas, Cezayir ve Tunuslu düzensiz erkek göçmenlerin barınacağını söyledi.

Merkezde tıbbi klinikler, spor salonlarının yanı sıra göçmenlerin aileleriyle iletişim kurabilmeleri için gerekli teknolojik ekipmanların bulunduğu bölümler de yer alıyor.

Libya'daki düzensiz göçmen sayısı geçen yıl sonunda 700 bine ulaştı

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.

Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin'in 2021 sonunda yaptığı açıklamaya göre, resmi istatistiklere göre Libya'daki düzensiz göçmen sayısı 700 bine ulaştı.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamaya göre 2021'de yaklaşık 1500 düzensiz göçmen Akdeniz'de boğularak hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve insan hakları aktivistleri, Orta Akdeniz rotası boyunca yaşanan acıların ve ölümlerin büyük bir kısmının önlenebilir olduğunun sık sık altını çiziyor.

Libya'da düzensiz göçmenler için barınma merkezi açıldı
Libya'da düzensiz göçmenler için barınma merkezi açıldı
Libya'da düzensiz göçmenler için barınma merkezi açıldı
Libya'da düzensiz göçmenler için barınma merkezi açıldı

YORUMLAR
500
Trablus'taki ABD Büyükelçisi Dibeybe ve Başağa'ya sükunet telkin etti Trablus'taki ABD Büyükelçisi Dibeybe ve Başağa'ya sükunet telkin etti Libya Başbakanı Dibeybe, yabancı misyon şefleri ile ülkedeki siyasi durumu görüştü Libya Başbakanı Dibeybe, yabancı misyon şefleri ile ülkedeki siyasi durumu görüştü

Tripoli, Dibeybe, Tunus, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da düzensiz göçmenler için barınma merkezi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:45 Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da
22:35 Brent petrol uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü
22:30 Ruh halleri engel oldu! Bahattin Duran ve Tarık Ongun maça çıkmak istemiyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
21:54 Ankara'da özel halk otobüsleri benzin fiyatları sebebiyle seferlerini durdurdu! Mansur Yavaş olayla ilgili konuştu: Karşılamamız mümkün değil
21:35 Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 00:10:14. #1.12#
SON DAKİKA: Libya'da düzensiz göçmenler için barınma merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement