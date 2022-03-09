Libya'da düzensiz göçmenler için barınma merkezi açıldı - Son Dakika

Libya Ulusal Birlik Bükümeti Başkanı Abdulhamid ed- Dibeybe, başkent Trablus'ta düzensiz göçmenlerin kalacağı barınma merkezinin açılışını yaptı.

Başbakanlık ofisinin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Trablus'taki havalimanı yolu üzerinde inşa edilen merkezin açılışına Başbakan Dibeybe'nin yanı sıra bazı bakanlar ve Tunus'un Trablus Konsolosu Tevfik el-Kasimi katıldı.

Dibeybe, açılışta yaptığı konuşmada, göçmenlerle ilgilenmenin ve onlara uygun koşulları sağlamanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Libya Düzensiz Göçle Mücadele Teşkilatı Başkanı Muhammed el-Hoca da AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılışı gerçekleştirilen merkezde Mısır, Fas, Cezayir ve Tunuslu düzensiz erkek göçmenlerin barınacağını söyledi.

Merkezde tıbbi klinikler, spor salonlarının yanı sıra göçmenlerin aileleriyle iletişim kurabilmeleri için gerekli teknolojik ekipmanların bulunduğu bölümler de yer alıyor.

Libya'daki düzensiz göçmen sayısı geçen yıl sonunda 700 bine ulaştı

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.

Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin'in 2021 sonunda yaptığı açıklamaya göre, resmi istatistiklere göre Libya'daki düzensiz göçmen sayısı 700 bine ulaştı.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamaya göre 2021'de yaklaşık 1500 düzensiz göçmen Akdeniz'de boğularak hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve insan hakları aktivistleri, Orta Akdeniz rotası boyunca yaşanan acıların ve ölümlerin büyük bir kısmının önlenebilir olduğunun sık sık altını çiziyor.