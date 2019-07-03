Son Dakika Haberleri: "Libya'da düzensiz göçmenlerin vurulması savaş suçu olabilir"
Son Dakika Güncel Haber

"Libya'da düzensiz göçmenlerin vurulması savaş suçu olabilir"

10 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısının "savaş suçu" teşkil edebileceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısının "savaş suçu" teşkil edebileceğini vurguladı.
Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, "Tacura Gözaltı Merkezi'ne dün gece düzenlenen bir hava saldırısı sonucu vuruldukları bildirilen düzinelerce göçmenle mültecinin ölümü ve yaralanmasından şoke oldum." ifadesini kullandı.
Gözaltı Merkezi'nin koordinatlarının ve burada sivillerin barındığı bilgisinin çatışan taraflara iletildiğinin altını çizen Bachelet, "Bu gerçek, saldırının kesin koşullara bağlı olarak bir savaş suçu' anlamına gelebileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Yaklaşık 600 düzensiz göçmenin barındığı gözaltı merkezinin ikinci kez vurulduğunu anımsatan Bachelet, çatışan tüm tarafları uluslararası hukuka uymaya, okul, hastane ve gözaltı merkezleri dahil sivil altyapı tesislerini korumaya davet etti.
Bachelet, Libya'daki düzensiz göçmelerin tutulduğu tüm merkezlerin kapatılması çağrısını da yineledi.
40'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti
Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının "savaş suçu niteliği taşıyabileceği" açıklamasında bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:05 Kaynak: AA
Trablus, Libya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır TBMM'de İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı: O koltuğu HDP oylarıyla aldınız Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Ali Babacan dönemindeki çalışanlar ifadeye çağrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 22:16:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Libya'da düzensiz göçmenlerin vurulması savaş suçu olabilir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]