Libya'da ekonomik sıkıntılar kurbanlık piyasasını da etkiliyor - Son Dakika

Libya'da yıllardır süren güvenlik ve siyasi krizlerin yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor.

Yıl boyu yetiştirdikleri hayvanlarını satabilmek için Kurban Bayramı öncesinde ülkenin farklı kesimlerinden başkent Trablus'a gelen Libyalı besiciler alıcı beklerken, kurban pazarlarında bayram öncesi hareketliliğin oldukça az olduğu gözlendi.

Genellikle küçükbaş hayvanların satışa sunulduğu pazarlara gelenlerin çoğu kurbanlık koyun fiyatlarını sormakla yetinirken, çok azı beraberinde kurbanlıkla ayrılıyor.

Koyunlarını satmak üzere Terhune kentinden pazara gelen besici Ramazan ed-Dafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablusluların alım gücünün düşmesiyle satışlarda büyük azalma olduğunu söyledi.

Besicilik maliyetlerindeki artışın kurban fiyatlarını da olumsuz etkilediğini kaydeden Dafi, pazardaki durumu şöyle anlattı:

"İnsanların çoğu kurbanlık fiyatlarından şikayetçi. Ama biz de bundan daha ucuza satamıyoruz. Besicilikte tüm yıl yaptığımız masraflar bu fiyatları gerektiriyor. Nakit parası olmayan çekle satın alıyor. İnsanların maaşlarının yeterli olmaması ise başka bir konu. Bununla devletin ilgilenmesi lazım. Biz fiyatı 1000'e bile düşürsek insanlar yine de 'biraz daha yardımcı ol' diyecek."