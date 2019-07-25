Libya'da El Kaide'nin üst düzey 3 ismi yakalandı
1 saat önce
Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti başkente saldırı hazırlığındaki El Kaide terör örgütünün 3 üst düzey isminin yakalandığını duyurdu.
Libya
'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti başkente saldırı hazırlığındaki El Kaide terör örgütünün 3 üst düzey isminin yakalandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:37
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