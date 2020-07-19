Libya'da EYP'lere yerli robot 'Kutlu' ile müdahale ediliyor - Son Dakika

Libya'da EYP'lere yerli robot 'Kutlu' ile müdahale ediliyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, yerli ve milli robot TMR 2'nin (Kutlu) Trablus'ta el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmatların imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, yerli ve milli robot TMR 2'nin (Kutlu) Trablus'ta el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmatların imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uzmanlarımıza uzaktan ve emniyetli müdahale imkanı sağlayan yerli ve milli robotumuz TMR 2, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) timlerimizin Trablus/ Libya'da icra ettiği EYP ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanılıyor" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:14 Kaynak: DHA
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