Libya'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Libya'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

21.05.2021 22:43
Libya'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'ta binlerce kişi Filistin'le dayanışma gösterisine katıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta binlerce kişi Filistin'le dayanışma gösterisine katıldı.

Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan çok sayıda Libyalı, gösteride Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi ve Filistin direnişinin zaferini kutladı.

Filistin ve Libya bayraklarının dalgalandırıldığı ve marşların okunduğu gösteride, "Gazze direndi, Gazze kazandı", "Beytül Makdis bizimdir, başkentimizden vazgeçmeyeceğiz!", "Defol siyonizm!" sloganları atıldı ve tekbirler getirildi.

Libyalı aktivist ve Tacura Gençlik Topluluğu Başkanı Zekeriya Kadı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin davasının, yalnızca dini, etnik ve tarihi bir dava olarak sınırlandırılamayacağını belirterek, "Bilakis bu insani bir davadır. Gördüğümüz gibi her gün masum çocuklar, gençler ve kadınlar ölüyor." dedi.

Filistin halkının "İslam dünyasının sancağını taşıdığını" vurgulayan Kadı, şöyle devam etti:

"2011 öncesinde Arap-İslam toplumlarında Filistin için daha fazla etkileşim vardı. Çünkü o zamanki siyasi ve ekonomik sorunların baskısı daha azdı. Son yıllarda ise Arap ve İslam ülkelerinde pek çok sorunlar var. Ancak bu sorunlara rağmen, diğer Arap ve İslam ülkelerinde olduğu gibi Trablus'ta da şu an bu gösterilere şahit oluyoruz. Tüm sıkıntılara rağmen tüm İslam toplumları Filistin davasını en önemli dava olarak görüyor."

"Filistin topraklarında yaşanan sivil katliamını kınıyoruz"

Yakında Mısır üzerinden Gazze'ye tıbbi, gıda ve giyecek yardımı ulaştıracaklarını söyleyen Libyalı sivil toplum kuruluşu Tahadi Tıp Örgütü yetkilisi Aişe Ebu Hacer, "Bir sağlık örgütü olarak bizler yalnızca barış çağrıcılarıyız ve görevimiz, siyonist işgalde zarar gören yaralıların hayatı kurtarmaktır. Filistin topraklarında bugün yaşanan sivil katliamını, evlerin yıkımını ve savaş suçlarını şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Filistin'e yardım için yol açtıklarını kaydeden Hacer, tüm Libyalı vatandaşlara imkanları ölçüsünde yardım çağrısında bulundu.

İstanbul'da ikamet eden Libyalı müzisyen Ali Mağribi ise Türkçe yaptığı değerlendirmede, ülkesine ziyaret için geldiği sırada bu gösterilere katıldığını belirtti.

Gösterilerde yer almanın kendisi için "görev gibi" olduğunu söyleyen Mağribi, "Burada toplananlarla birlikte Filistin için şarkılar söyledik. Bunu sadece bir memnuniyet değil görev olarak düşünüyorum. Filistin bizim için çok önemli ve inşallah ondan hiç vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

"Türkler Arap değil ama Filistin için bizden daha çok şey yapabilirler"

Müzisyenlik mesleğini Türkiye'de sürdüren Mağribi, Filistin ile dayanışma konusunda Türkiye'deki gözlemleri hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Türkler, (Filistin davasına) 'bunlar Arap' diye bakmıyor. Nereye gidersem Türkler, 'Filistin bizim için kırmızı çizgi, ondan vazgeçmeyeceğiz' şeklinde değerlendiriyorlar. Her yerde bunu görüyoruz ancak Türkiye'de biraz farklı gördüm. Hatta belki bizden daha çok gördüm. Bu çok güzel bir şey. Türkler Arap değil ama Filistin için bizden daha çok şey yapabilirler. Yollar açılsa eminim bütün Türkler oraya gider."

Meydandaki göstericiler ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan Filistinliler için dua etti.

Libya'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi
Libya'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi
Libya'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi
Libya'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi
Libya'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Filistin, Tripoli, Libya, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Anadolu Ajansı, iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusuyla gündem olan muhabir Musab Turan'la yollarını ayırdı Anadolu Ajansı, iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusuyla gündem olan muhabir Musab Turan'la yollarını ayırdı İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinin ismini verip, kuruluş tarihini ilan etti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinin ismini verip, kuruluş tarihini ilan etti Beraber alkol aldıkları kişiyi öldüren nişanlı çiftten Beraber alkol aldıkları kişiyi öldüren nişanlı çiftten "kucağına yatmaya çalıştı" savunması İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşı takvimine dahil edildi İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşı takvimine dahil edildi Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi "Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar: Süleyman Soylu görevinin başında AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar: Süleyman Soylu görevinin başında         
23:03
Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu         
21:17
AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek         
20:27
Son günlerin olay ismi Seren Serengil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı Son günlerin olay ismi Seren Serengil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı         
20:17
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı- sirenli İstanbul turu Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı- sirenli İstanbul turu         
19:09
Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor         
18:12
İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu         
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu         
15:41
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 23:16:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement