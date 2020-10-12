Libya'da geçen ay kaçırılan Hindistanlı işçiler serbest bırakıldı - Son Dakika

Libya'da geçen ay silahlı bir grup tarafından kaçırılan Hindistanlı 7 işçinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, silahlı grup tarafından kaçırılan işçilerin, Libyalı yetkililer ve bölgedeki aşiretlerin önde gelenlerinin "kararlı iş birliği" sonrasında serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bir petrol şirketinde mühendis ve teknisyen olarak çalışan ve Trablus'a yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta Şuveyrif bölgesinde 14 Eylül'de kaçırılan 7 Hindistan vatandaşının, liman kenti Brega'da işveren şirkete teslim edildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, "Hepsinin sağlık durumu iyi. Bu kişiler, şu an şirketin Brega'daki tesislerinde kalıyor. Onların Hindistan'a dönüşünü sağlamak için gerekli formaliteleri tamamlamaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaçırma olayının arkasında kimlerin olduğu ise henüz bilinmiyor.