Libya'da gemi battı: 100'den fazla kişi ölmüş olabilir
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Libya kolu, Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir geminin battığını; 100 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Libya kolu, Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir geminin battığını; 100 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Libya kolu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Khoms açıklarında mültecileri taşıyan bir gemi battı. İlk belirlemelere göre, 140 kişi kurtarıldı, 100'den fazla kişi ise ölmüş olabilir" dedi.
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