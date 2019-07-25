Son Dakika Haberleri: Libya'da gemi battı: 100'den fazla kişi ölmüş olabilir
Son Dakika Güncel Haber

Libya'da gemi battı: 100'den fazla kişi ölmüş olabilir

15 dakika önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Libya kolu, Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir geminin battığını; 100 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.

Libya'da gemi battı: 100'den fazla kişi ölmüş olabilir, System.String[]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Libya kolu, Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir geminin battığını; 100 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Libya kolu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Khoms açıklarında mültecileri taşıyan bir gemi battı. İlk belirlemelere göre, 140 kişi kurtarıldı, 100'den fazla kişi ise ölmüş olabilir" dedi.


Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Furkan Palalı ile aşk yaşadığı söylenen Aslı Bekiroğlu, yeni sevgilisiyle kamera karşısına geçti Elif Gönlüm'ün özel dedektifle izlettiği iddia edilen manken Gül Gölge sessizliğini bozdu BM: Libya açıklarında göçmenleri taşıyan gemi battı, 150 kişi ölmüş olabilir Köprü ve otoyollardan 6 ayda 906 milyon lira gelir elde edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 17:58:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'da gemi battı: 100'den fazla kişi ölmüş olabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]