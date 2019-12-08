Libya'da General Hafter'e bağlı güçler Trablus'a yaklaştı

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan ve Türkiye'yi "düşman" olarak gören General Hafter, Rusya'nın da askeri desteğiyle başkent Trablus'a yaklaştı.Son beş yıldır siyasi ve askeri olarak ikiye bölünmüş olan Libya'nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'e bağlı güçler Rusya'nın da desteği ile başkent Trablus'a yaklaştı.



İtalya'da yayın yapan Corriere della Sera gazetesine konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Hafter'e bağlı kuvvetlerin Rusya'nın askeri desteği ile kenti ele geçirmek üzere olduğunu açıkladı.



Salame, "Rusların Hafter'in birliklerine katılımından bu yana Trablus taarruzu güç kazandı. Son 10 günde savaş başkentin yerleşim alanlarına ilerledi" ifadesini kullandı ve mevcut gidişatın daha fazla sivil ölümler ile birçok kişinin yerinden edilmesine neden olacağını kaydetti.



Türkiye'nin destek verdiği ve BM tarafından ülkenin meşru temsilcisi olarak kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Syala da General Hafer'in başkenti ele geçirebileceği uyarısında bulundu.



Roma'daki temasları sırasında bir başka İtalyan gazetesi olan La Repubblica'ya konuşan Syala, "Rusların insansız hava araçları ve paralı askerler aracılığıyla General'e destek vermesi neticesinde başkentin düşme riski bulunuyor" şeklinde konuştu.



ABD Rusya'yı suçlamıştı



ABD Dışişleri Bakanlığı iki hafta önce Rusya'yı General Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na destek vermekle suçlamıştı.



Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Genel Sekreter Yardımcısı David Schenker, Rus ordusuna bağlı düzenli birliklerin ve Moskova'nın güdümündeki milis kuvvetlerden oluşan Wagner grubuna mensup askerlerin, Libya Ulusal Ordusu'nu desteklediğini söylemişti.



Ancak Moskova'dan bu suçlamaya karşı yanıt gecikmedi. Perşembe günü konuşan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iddiaları "Amerikalı muhataplarımızın yaydığı söylentiler" diyerek geri çevirdi.



Türkiye'yi düşman ilan etmişti



Ülkede nihai olarak söz sahibi olmaya çalışan iki tarafın mücadelesinde Türkiye ve Rusya, dışarıdan karşıt taraflara destek veriyor. BM Özel Temsilcisi Salame, Moskova'nın General Hafter'e "paralı ya da sözleşmeli askerler" ile destek verdiğini, Ankara'nın da Trablus hükümetine insansız hava araçları ve mühimmat sağladığını belirtti.



Türkiye ayrıca geçen hafta Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin olarak Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.



Anlaşmanın imzalanması sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Libya arasındaki iş birliğini vurgulamış ve Ankara'nın Trablus'a destek vermeye devam edeceğinin altını çizmişti.



General Hafter ise Haziran ayında sözcüsü aracılığıyla Türkiye'yi düşman ilan ettiklerini açıklamış ve birliklerinin kontrolündeki bölgelerin hava ve deniz sahalarını Türk uçak ve gemilerine kapadıklarını ilan etmişti.



