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Libya'da General Hafter'e bağlı silahlı güçlerden Trablus'ta bazı bölgelere roket saldırısı
13 dakika önce
Libya'da General Hafter'e bağlı silahlı güçlerden Trablus'ta bazı bölgelere roket saldırısı
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Er-Ramle
bölgelerine roket saldırısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:40
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