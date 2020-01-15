Libya'da General Hafter'e bağlı silahlı güçlerden Trablus'ta bazı bölgelere roket saldırısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'da General Hafter'e bağlı silahlı güçlerden Trablus'ta bazı bölgelere roket saldırısı - Son Dakika Dünya

Libya'da General Hafter'e bağlı silahlı güçlerden Trablus'ta bazı bölgelere roket saldırısı

13 dakika önce

Libya'da General Hafter'e bağlı silahlı güçlerden Trablus'ta bazı bölgelere roket saldırısı

Libya'da General Hafter'e bağlı silahlı güçlerden Trablus'ta bazı bölgelere roket saldırısı, System.String[]

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Er-Ramle


bölgelerine roket saldırısı düzenledi.

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Halife Hafter, Trablus, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:40 
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