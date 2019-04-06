Son Dakika Haberleri: Libya'da General Halife Hafter'e Bağlı Güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın Tamamının...

Libya'da General Halife Hafter'e Bağlı Güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın Tamamının...

1 saat önce

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamının kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

Libya'da General Halife Hafter'e Bağlı Güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın Tamamının..., System.String[]
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamının kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:17 Kaynak: AA

Trablus, Libya, Halife Hafter, Güncel
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