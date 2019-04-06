Libya'da General Halife Hafter'e Bağlı Güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın Tamamının...
1 saat önce
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamının kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.
Libya
'da General Halife Hafter
'e bağlı güçler, Trablus
Uluslararası Havalimanı'nın tamamının kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:17 Kaynak: AA
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