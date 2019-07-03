Son Dakika Haberleri: Libya'da göçmen kampına hava saldırısı: En az 40 ölü 80 yaralı
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Libya'da göçmen kampına hava saldırısı: En az 40 ölü 80 yaralı

42 dakika önce

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tajoura'da bulunan göçmen kampına yapılan hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti 80 kişi de yaralandı.

Libya'da göçmen kampına hava saldırısı: En az 40 ölü 80 yaralı, System.String[]
Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tajoura'da bulunan göçmen kampına yapılan hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı. Göçmen kampı bir askeri üssün yanında yer alıyordu.

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin NATO desteği ile devrilmesinden bu yana çatışmaların devam ettiği Libya'nın başkentinde bulunan hükümet, saldırıdan General Halife Hafter'i sorumlu tutarak onu "savaş suçlusu" ilan etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:52 
Trablus, Libya, Dünya
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