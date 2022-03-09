Libya'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezleri kötü muameleyle gündemde - Son Dakika
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Libya'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezleri kötü muameleyle gündemde

09.03.2022 15:20
Libya'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezleri kötü muameleyle gündemde

Libya'daki gözaltı merkezlerinde tutulan binlerce düzensiz göçmenin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı bildirildi.

Libya'daki gözaltı merkezlerinde tutulan binlerce düzensiz göçmenin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı bildirildi.

İnsani krizlere dair yaptığı çalışmalarla tanınan "ACAPS" kuruluşunun hazırladığı rapora göre, Libya İçişleri Bakanlığı Yasadışı Göçle Mücadele Müdürlüğüne bağlı 29 resmi ve diğer gruplar tarafından işletilen gayriresmi gözaltı merkezlerinde tutulan binlerce kişi, gardiyanların işkence ve cinsel şiddet gibi insanlık dışı uygulamalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Gözaltı merkezlerine dair çok az bilgi ve verinin bulunduğuna işaret edilen raporda, söz konusu merkezlerin aşırı kalabalık olduğu ve buralarda en az 255 çocuğun bulunduğu aktarıldı. Bu merkezlerde intihar girişiminde bulunanlar, saldırgan davranışlar sergileyenler olduğu ve çocukların da burada yetişkinlerle beraber yaşamak zorunda kaldığı bildirildi.

Gözaltı merkezlerinde ırkçılık, tecavüz ve şiddet

Raporda, gözaltı merkezlerinde tutulanlar arasında ırk ayrımı yapıldığı, Sahra Altı Afrika'dan gelen düzensiz göçmelerin Kuzey Afrikalı göçmenlere göre daha sık istismar edildiği belirtildi.

Gözaltı merkezlerinde çalışan gardiyanların, tutukluları yemek ve özgürlük karşılığında tecavüze ve diğer şiddet biçimlerine zorladığı ve bu duruma en az 7 merkezde rastlandığı aktarıldı.

Libya Sahil Güvenliğinin Ocak-Ekim 2021 tarihlerinde Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 26 binden fazla düzensiz göçmeni engellediği ifade edildi.

Libya, son yıllarda Afrika ve Orta Doğu'daki savaştan ve yoksulluktan kaçarak Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler için baskın geçiş noktası haline geldi.

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İçişleri Bakanlığı, Gözaltı, Afrika, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezleri kötü muameleyle gündemde - Son Dakika


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