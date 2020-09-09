Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine... - Son Dakika

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Heyet, tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verirken, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'i 4 yıl 8 ay hapse mahkum etti. Heyet Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci'nin beraatine karar verdi. - İSTANBUL