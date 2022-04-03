Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları ilk iftarını yaptı - Son Dakika
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Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları ilk iftarını yaptı

03.04.2022 13:36
Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları ilk iftarını yaptı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya'da görev yapan Mehmetçikler, Hums kentinde ilk iftarını yaptı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya'da görev yapan Mehmetçikler, Hums kentinde ilk iftarını yaptı.

Libya Görev Grup Komutanlığı (LGGK) Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezinde görevli Mehmetçikler, Türkiye'den ayrı kaldıkları ilk iftarlarında ramazan ayı mesajı gönderdi.

AA muhabirine konuşan Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yetkin Koçaş, LGGK deniz unsurları olarak Türkiye'den çok uzakta mübarek ramazan ayına kavuşmanın ve ilk iftarı yapmanın tarifsiz mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Aziz Türk milletinin ve kardeş Libya halkının mübarek ramazan ayını kutlayan Albay Koçaş, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarihsel yapısına ve geleneklerine bağlı olarak her şartta ve her koşulda, kendisine tevdi edilen görevleri başarmak için azami gayret göstermiş ve hak ettiği zaferler ile Türk milletini onurlandırmıştır. İşte yine bu ruh ve azimle bizler görevine hazır beklerken, ramazan ayının coşku ve bereketini sevdiklerimizle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şu anda ramazan ayının ilk iftarını yapmakta olduğumuz Libya'da ülkemi ve milletimi temsil etmenin onur ve heyecanını yaşıyorum." diye konuşan Deniz Piyade Uzman Çavuş Mehmet Hasan Baş, Türk milleti ile dost ve kardeş Libya halkının ramazan ayını kutladığını söyledi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Lale ise başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere tüm Türk milleti ile dost ve kardeş Libya halkının ramazan ayını kutladığını ifade etti.

Lale şunları kaydetti:

"Dostlukların sevgiyle beslendiği, gönüllerin sevgiyle dolup taştığı mübarek ramazan ayına girmenin heyecanı, bu yıl ülkemizden ve sevdiklerimizden ayrı olmanın duygularıyla harmanlanmış ve bir başka anlam kazanmıştır."

Hums Müşterek Deniz Eğitim Komutanlığı, Libya ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki mevcut dostluk ve iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve Libya Deniz Kuvvetleri personelinin ihtiyaç duyduğu eğitim desteğinin sağlanması amacıyla Hums kentinde 25 Ağustos 2020'den bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.

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Türkiye, Libya, Türk, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları ilk iftarını yaptı - Son Dakika


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