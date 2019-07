Libya'da haber alınamayan Türk işçilerin aileleri endişeli

LALE KÖKLÜ - Libya 'da işçi olarak çalışan ve yaklaşık 3 aydır haber alınamayan Volkan Altınok ve Mehmet Demir 'in aileleri, Halife Hafter güçlerince alıkonulduğunu düşündükleri akrabalarının hayatından endişe duyduklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.Başkent Trablus 'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kasr Bin Gaşir'de lokantada işçi olarak çalışan Volkan Altınok ve Mehmet Demir'in Hatay 'ın Samandağ ilçesinde ikamet eden aileleri, 3 aydır yakınlarından haber alamıyor. Dört ay önce Libya'ya giden Volkan Altınok ile 7 yıldır Libya'da bulunan eniştesi Mehmet Demir'in hayatından endişe duyan aileler, yakınlarının bulunmasını istiyor.Mehmet Demir'in eşi Pınar Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin yaklaşık 7 yıldır Libya'ya gidip geldiğini ve orada bir lokantada çalıştığını anlattı.En son 10 Nisan 'da eşiyle görüştüğünü ve o günden beri eşinin izine rastlamadıklarını belirten Demir, şöyle devam etti:"Ertesi gün eşim beni aramadı, ben aradım ama ulaşamadım, telefonu kapalıydı. Akşam kardeşlerine haber verdim, onlar da Libya'daki tanıdıklarını aradılar ve o zaman lokantadan alındıklarını öğrendik. Eşimin ortağını aradık Libyalı o da, bize 'burada savaş var, kimlerin aldığını bilmiyorum, birkaç gün sorgulanıp bırakılırlar' dedi ama 3 aydır haber alamıyoruz.Konsolosluğa haber verdik, milletvekilleriyle görüştük yardım etmeleri için. Sonra Hafter güçlerince alındıklarını öğrendik. Milisler tarafından alınıp Bingazi taraflarına götürüldüğünü öğrendik ama bu net bir bilgi değil. Konsolosluğa sorduğumuzda 'tam olarak yerlerini bilmiyoruz ama hayattalar, iyiler, merak etmeyin' diyorlar. Görüşmek istediğimizi ilettiğimizde 'görüşemezsiniz çünkü onlara ulaşabileceğimiz bir yerde değiller, Hafter güçleri tarafında, karşıt gruptalar.' diyorlar."Demir, eşinin çalıştıkları lokantanın bulunduğu mıntıkada savaş halinin olduğunu daha önce kendisiyle paylaştığını anlattı.Eşinin, iş yerinin önünden tankların geçtiğini kendisine anlattığını ifade eden Demir, "Aynı gün bütün lokanta çalışanlarını almışlar, diğerlerini daha sonra bırakmışlar yerlisini, Faslı'sını... Türk oldukları için bizimkileri alıkoydular." dedi.İki kızının olduğunu ve çocuklarının babalarını istediğini kaydeden Demir, "Çocuklarım babalarının ne zaman geleceklerini sorup duruyorlar. 'Babam nerede?' diye ağlıyorlar. Yetkililerden eşim ve ağabeyimin bulunması için yardım istiyorum." dedi.Daha önce Libya'da Halife Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşının serbest bırakıldığını hatırlatan Demir, eşinin ve ağabeyinin de serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi."Babama sarılmak istiyorum"Mehmet Demir'in 11 yaşındaki kızı Zümrüt Demir ise babasına kavuşmak istediğini söyledi.Babasını çok özlediğini aktaran Demir, "Herkes nasıl babasına sarılıyorsa ben de babama sarılmak istiyorum. Bana babamı verin, biz babamızı istiyoruz." diye konuştu.Demir'in annesi Nimet Demir de 3 aydır çok büyük üzüntü içinde olduklarını anlattı.Oğlunun Libya'da 7 yıldır çok memnun bir şekilde yaşadığını ve bu zamana kadar orada hiçbir sıkıntı çekmediklerini ifade eden Demir, "Karısı ve çocukları perişan. Lütfen yetkililere sesleniyoruz, bize yardımcı olsunlar." dedi.Volkan Altınok'un annesi Behiye Altınok ise oğlu ve damadından gelecek hayırlı bir haberi beklediklerini söyledi.Oğlunu defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını kaydeden Altınok, "Ne gecemiz gece, ne de gündüzümüz gündüz. Bir an önce yetkililerden çocuklarımızı getirmesini istiyoruz. Ben suçsuz olduklarını biliyorum, her zaman konuşurduk, bir sorunları yoktu. Bir an önce çocuklarımızın bulunmasını istiyoruz." dedi.