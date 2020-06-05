Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'de yönlendirme kurulu birimi kuruluyor

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un tüm idari sınırlarının kontrol altına alınmasının ardından, Libya Başkanlık Konseyi, Terhune'de bir yönlendirme kurulu ve güvenlik müdürlüğünün kurulması talimatını verdi.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında başkent Trablus'un idari sınırlarını, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardı. Tarhuna Temsilciler Meclisi'nden Hasan Caballah, Libya ordusunun Tarhuna merkezinde kontrolü sağladığını ve bölgede arama tarama faaliyetlerine devam ettiklerini açıkladı.

KENTTEKİ SİVİLLERE HİZMET İÇİN YÖNLENDİRME KURULU

Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Libya Başkanlık Konseyi, kontrol altına alındığı duyurulan Terhune'de bir yönlendirme kurulu ve güvenlik müdürlüğünün kurulması talimatını verdi. Yerel Yönetim Bakan Yardımcısı Abdelbari Shanbaro, Terhune'nin UMH kontrolü altına geçmesinden sonra tüm yerel sakinlerine hizmet vermeyi amaçladıklarını ve bu kapsamda üyelere görev dağıtıldığını söyledi.

KANUNU TRABLUS'UN KONTROL ALTINA ALINDIĞINI DUYURUMUŞTU

UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, telsiz ile UMH'nin sahadaki birliklerine ve UMH komuta kademesine Trablus'un kontrol altına alındığını duyurmuştu.