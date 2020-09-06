Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu - Son Dakika

Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu

Libya hükümeti, darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde ikinci bir toplu mezarın bulunduğunu duyurdu.

Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu, System.String[]

Libya hükümeti, darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde ikinci bir toplu mezarın bulunduğunu duyurdu.

Libya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, başkent Trablus'un güneyindeki Tarhune kentinde ikinci bir toplu mezar bulunduğu duyuruldu. Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'na bağlı Kalıntıları Araştırma Dairesi Başkanı Lütfi El Misurati yaptığı açıklamada, Tarhuna kentindeki ikinci bir toplu mezar bulunduğunu ve mezarda kimliği belirsiz 5 cesede ulaşıldığını aktardı.

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Sözcüsü Abdul Aziz Al-Jaafari ise 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Terhune kentinde bir toplu mezarın bulunduğunu duyurmuş, "Mezar, kimliği belirsiz sayıda cesedin kalıntılarını içeriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz 16 Temmuz'da Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, 5 Haziran'dan beri Tarhune'de ve Trablus'un güneyindeki toplu mezarlarda toplam 226 cesede ulaşmıştı. - TRABLUS

Halife Hafter, Trablus, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 23:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu - Son Dakika

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