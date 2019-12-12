Libya'da Hafter'den "Trablus'a yeni saldırı başlattıkları" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da Hafter'den 'Trablus'a yeni saldırı başlattıkları' açıklaması - Son Dakika

Libya'da Hafter'den "Trablus'a yeni saldırı başlattıkları" açıklaması

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

Libya'da Hafter'den

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

"Libya el-Hades" televizyonunda konuşan Hafter, Trablus çevresindeki silahlı güçlerine "saldırıya geçmeleri" talimatı verdi.

Hafter, bu saldırının "belirleyici bir savaş" olacağını ileri sürdü.

General Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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