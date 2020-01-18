Libya'da Hafter destekçileri Zuveytine petrol ihraç limanını kapattı - Son Dakika
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Libya'da Hafter destekçileri Zuveytine petrol ihraç limanını kapattı

39 dakika önce

Libya'nın doğusundaki darbeci asker Halife Hafter'i destekleyen kalabalık bir grup, petrol ihracatının durdurulması için el-Zuveytine limanını işgal etti.

Libya'da Hafter destekçileri Zuveytine petrol ihraç limanını kapattı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki darbeci asker Halife Hafter'i destekleyen kalabalık bir grup, petrol ihracatının durdurulması için el-Zuveytine limanını işgal etti.

Bölgedeki kaynakların AA muhabirine verdiği bilgilere göre, bir grup gösterici ülkenin doğusunda petrol ihracatının yapıldığı önemli merkezlerden Zuveytine limanına baskın düzenleyerek, görevlilerden limanın kapatılmasını istedi.

Hafter destekçisi işgalci grup, limandan ihraç edilen petrol gelirlerinin Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine gittiğini belirterek, limandaki işlemlerin durmasının ardından, diğer limanların da benzeri şekilde kapatılacağını duyurdu.

Mismari'den "Bu bir halk hareketi" değerlendirmesi

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, düzenlediği basın toplantısında Zuveytine limanının kapatılmasının tamamıyla bir halk hareketi olduğunu, bu olayın kabile meclisleri ve sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Limandan petrol ihracatının engellenmesi eyleminde kendilerinin bir dahli bulunmadığını hatırlatan Mismari, bu durumda "Halkın emirlerini yerine getirmekle mükellefiz." dedi.

Öte yandan ülkede petrolle ilgili tüm çalışmaları yöneten Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah imzasıyla yayımlanan yazılı duyuruda ise Libya'nın can damarının taraflar arasında tartışma konusu yapılmaması istendi.

Sanallah, petrol limanlarının kapatılması çağrılarının pazar günü düzenlenecek olan Berlin Zirvesi öncesinde ellerinin güçlü olması için atılmış bir adım olduğuna dikkati çekti.

- İhracatın yüzde 60'ı Petrol Hilali bölgesinden

Hafter'in kontrolünde bulunan ülkenin doğusundaki Zuveytine bölgesinde bazı kabile liderleri, petrol kuyusuna yürüyerek "Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne gelir sağladığı" iddiasıyla üretimin durdurulması çağrısı yapmıştı.

Libya 2010'da günlük 1,6 milyon varil petrol üretirken, "Arap Baharı" adı verilen sürecin ardından yaşanan istikrarsızlık nedeniyle bu oran giderek düşmüştü.

Libya'nın doğusundaki Petrol Hilali olarak adlandırılan bölgede Zuveytine, Breika, Ras Lanuf ve Sidre petrol limanları bulunuyor. Aynı zamanda petrol kuyularının bulunduğu bölgede yapılan üretim, tüm petrol ihracatının yüzde 60'ını oluşturuyor.

Halife Hafter'e bağlı güçler bu petrol kuyularının korumasını yaparken, yönetimi merkezi Trablus'ta bulunan Libya Ulusal Petrol Kurumu tarafından yürütülüyor.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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