Son Dakika Haberleri: Libya'da Hafter'e ait savaş uçağı düşürüldü
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Libya'da Hafter'e ait savaş uçağı düşürüldü

1 saat önce

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin batısındaki Sabrata kentinde General Halife Hafter'e ait bir savaş uçağını düşürdü.

Libya'da Hafter'e ait savaş uçağı düşürüldü, System.String[]

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin batısındaki Sabrata kentinde General Halife Hafter'e ait bir savaş uçağını düşürdü.

UMH'ye bağlı Saha Operasyonları Odası Komutanı Tümgeneral Ahmed Ebu Şahme, yaptığı yazılı açıklamada, Sabrata kentinin batısında Hafter güçlerine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü belirtti.

Ebu Şahme, düşürülen uçağın pilotuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Başkent Trablus'un güneyindeki El-Aziziyye ekseninde Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlerden bazılarının etkisiz hale getirildiğini ifade eden Ebu Şahme, Aziziyye ve Et-Tavişe'de söz konusu gruba bağlı paralı askerler tarafından desteklenen Hafter güçlerini hedef almaya devam ettiklerini kaydetti.

Ebu Şahme ayrıca, Aziziyye'de silahlı iki aracın savaş uçaklarıyla vurulduğunu ve Hafter güçlerinden bazılarının esir alındığını aktarırken, bu konuda sayı belirtmedi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Halife Hafter, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:14 Kaynak: AA
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