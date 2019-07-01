Libya'da Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı
15 dakika önce
Libya'da Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı
Libya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:38
'da Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı
Detaylar geliyor
Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat
Son dakika! Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları serbest bırakıldı
Japon balıkçılar 33 yıl sonra ilk kez ticari balina avına çıktı
30 derecede dolu yağdı, şehir buz altında kaldı!