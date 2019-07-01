Son Dakika Haberleri: Libya'da Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı
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Libya'da Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı

15 dakika önce

Libya'da Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı

Libya'da Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı, System.String[]
Libya'da Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:38 
Euronews, Libya, Dünya
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