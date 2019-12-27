Libya'da Hafter'e bağlı güçler Zaviye Petrol Kompleksini bombaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da Hafter'e bağlı güçler Zaviye Petrol Kompleksini bombaladı - Son Dakika

Libya'da Hafter'e bağlı güçler Zaviye Petrol Kompleksini bombaladı

6 saat önce

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, ülkenin batısındaki Zaviye kentinde bulunan petrol kompleksine hava saldırısı düzenledi.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler Zaviye Petrol Kompleksini bombaladı, System.String[]

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, ülkenin batısındaki Zaviye kentinde bulunan petrol kompleksine hava saldırısı düzenledi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezinin, Zaviye Belediye Başkanı Cemal Bahr'a dayandırdığı açıklamasında, Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının son 24 saatte Zaviye Petrol Kompleksine 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Trablus'u savunmak için seferberlik ilan edilen kentler arasında yer alan Zaviye dün de Hafter güçlerince hedef alınmıştı.

Zaviye'de Hafter karşıtı gösteriler düzenledi

Öte yandan Zaviye'de cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde, dün gerçekleştirilen hava saldırısında 2 sivilin ölümüne neden olan darbeci general protesto edildi.

Gösterilerde sık sık Hafter karşıtı sloganlar atıldı.

Zaviye Eğitim Hastanesinin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, Hafter milislerine ait savaş uçaklarının kenti rastgele hedef aldığı belirtilerek, söz konusu saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiği, 8 sivilin ise yaralandığı duyurulmuştu.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, 12 Aralık Perşembe günü Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı
Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti Trablus Havaalanı'nda çatışma! UMH güçleri, 10 Hafter askerini esir aldı Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı!

Son Dakika Haberleri
02:21 DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika
02:08 TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
01:57 Hastalarına öncelik verilmesini isteyen iki kişi, doktorun odasını dağıttı - Son Dakika
01:47 Niğde'de 'sahte içki' operasyonu - Son Dakika
01:40 Kar yağışı Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 02:25:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da Hafter'e bağlı güçler Zaviye Petrol Kompleksini bombaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]