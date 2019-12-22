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Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin Türk mürettebatlı gemiyi 'ele geçirdiği' iddiası
6 saat önce
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Türk mürettebatın bulunduğu bir gemiyi alıkoyduğu öne sürüldü. İddilara göre Hafter'e bağlı Ulusal Libya Ordusu, Libya'nın Derne açıklarında Grenada bandralı bir gemiyi ele geçirdi.
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Türk mürettebatın bulunduğu bir gemiyi alıkoyduğu öne sürüldü.
İddialara göre Hafter'e bağlı Ulusal Libya Ordusu, Libya'nın Derne açıklarında Grenada bandralı bir gemiyi ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:49
Son Dakika Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama Son dakika: Erdoğan'dan CHP'ye Libya yanıtı: Gazi Mustafa Kemal'in ne işi vardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem! Tüm resmi kurumlar uyarıldı