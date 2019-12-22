Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin Türk mürettebatlı gemiyi 'ele geçirdiği' iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin Türk mürettebatlı gemiyi 'ele geçirdiği' iddiası - Son Dakika Dünya

Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin Türk mürettebatlı gemiyi 'ele geçirdiği' iddiası

6 saat önce

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Türk mürettebatın bulunduğu bir gemiyi alıkoyduğu öne sürüldü. İddilara göre Hafter'e bağlı Ulusal Libya Ordusu, Libya'nın Derne açıklarında Grenada bandralı bir gemiyi ele geçirdi.

Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin Türk mürettebatlı gemiyi 'ele geçirdiği' iddiası, System.String[]

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Türk mürettebatın bulunduğu bir gemiyi alıkoyduğu öne sürüldü.


İddialara göre Hafter'e bağlı Ulusal Libya Ordusu, Libya'nın Derne açıklarında Grenada bandralı bir gemiyi ele geçirdi.

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Halife Hafter, Derne, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:49 
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